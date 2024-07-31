SGK Uzmanı Emin Yılmaz ‘gözünüz aydın’ diyerek açıkladı ‘Emekliler 15 bin TL alacak’

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz ‘gözünüz aydın’ diyerek açıkladı ‘Emekliler 15 bin TL alacak’

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, o tarihi işaret ederek 15 bin TL ödemeyi açıkladı.

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