SGK uzmanı Erdursun en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücretle çalışanlara kara haberi verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 3, ilk dört ayda yüzde 13,36, yıllık bazda yüzde 37,86 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 48,73 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, dört aylık verilere göre yüzde 13,36 zam hakkı kazandı. Mayıs ve Haziran verileriyle zam oranı kesinleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV’de yaptığı açıklamada, enflasyonun Mayıs ve Haziran’da yüzde 1-1,5 bandında seyredebileceğini, toplamda yüzde 17-18 zam beklendiğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞI

Erdursun’a göre, Temmuz’da en düşük emekli maaşı 17.000-17.250 TL aralığına yükselecek. Örneğin, 15.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı 17.700 TL, 20.000 TL alanın 23.600 TL olacak. Zam oranı yüzde 18 civarında öngörülüyor. Yüksek maaş alanlarda ise 50.000 TL maaş, 59.000 TL’ye ulaşacak.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme farkı nedeniyle yüzde 16 civarında zam alacak. Bu, diğer emeklilere göre yaklaşık 2 puan düşük olacak.

KIDEM TAZMİNETİ TAVANI YÜKSELECEK

Kıdem tazminatı tavanı, memur zam oranına bağlı olarak artacak. Şu an 46.655 TL olan tavan, Temmuz’da yaklaşık 54.100 TL’ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

Erdursun, Temmuz’da asgari ücrete zam beklemediğini vurguladı. Hükümetin, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20’ye düşeceğini ve mevcut zamların yeterli olduğunu savunduğunu belirtti.

Erdursun, yıllık enflasyonun yüzde 37’ye gerilediğini, Mayıs ve Haziran’da daha da düşebileceğini aktardı. Hükümet, yıl sonunda yüzde 20 enflasyon hedefliyor ve mevcut zamların bu oranı aştığını savunuyor.