Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı için asgari ücret tahminini açıkladı. Karakaş, enflasyon verileri, ekonomi yönetiminin tutumu ve işçi sendikalarının tavrı doğrultusunda yaptığı değerlendirmede, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 28 bin 700 TL arasında olacağını söyledi.

Karakaş, 2025 yılı hedef enflasyonunun %20'lerden birkaç kez revize edilerek %17,5 seviyesine geldiğini, ancak yıl sonunda %30’a yakın bir oranın beklendiğini belirtti. “Benim beklentim benim beklentim %29.99'u geçmemesi yönünde” diyen Karakaş, 2026 yılı için hedeflenen %20 enflasyonun tutturulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

İşçi sendikalarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararı ve işçi kesiminden gelen sert tepkilerin de dikkate alınması gerektiğini belirten Karakaş, zam oranının en düşük %25, en yüksek %30 bandında olacağını söyledi.

“Tam %30 zam yapılırsa asgari ücret 28.700 TL civarında olur” diyen Karakaş, 29 bin TL seviyesinin aşılmasını beklemediğini ifade etti. “Benim beklentim en düşük 27 bin, en yüksek 28.500-28.700 TL. Ama 29 bin TL’yi bulmaz” ifadeleriyle tahminini netleştirdi.