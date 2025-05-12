SGK uzmanı kara haberi verdi… Bu tarihi kaçıranlar, emekli ikramiyesi alamayacak!

Milyonlarca emekli 22 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında en düşük olan 14 bin 469 TL maaş ile geçim derdini derinden hissediyor. Açlık ile boğuşan emekliler, maaş zamlarında umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz günlerde ikramiyeye bin liralık artış geldi. Bu artış ile ikramiyeler 4 bin TL’ye geldi. Kurban bayramı ikramiyeleri ise yaklaşıyor. Emekli olacak adaylar için SGK Uzmanı İsa Karakaş, kritik tarih uyarısında bulundu. Karakaş, “31 Mayıs gününü geçirmeden emeklilik dilekçesini SGK’ya intikal ettirilen tüm sigortalılar bayram ikramiyesine hak kazanacak” ifadelerini kullandı.

KRİTİK TARİH

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, kulağı bayram ikramiyesine çevrildi. Pek çok emekliyi ilgilendiren ikramiyelere ilişkin, geçtiğimiz aylar bin liralık bir zam gelmişti. Yapılan zam pek çok emekliyi mutlu etmemişti. İkramiye almak için emeklilik hakkını elde edenlerin, 31 Mayıs’a kadar dilekçeyi vermesi gerekiyor. Uzman isim kritik detayı anlattı.

“31 MAYIS GÜNÜNÜ GEÇİRMEDEN EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SGK’YA DİLEKÇE VERİLMELİ”

SGK uzmanı İsa Karakaş, ikramiyelere ilişkin kritik bir detayı paylaştı. Karakaş, 31 Mayıs’ı işaret ederek “31 Mayıs gününü geçirmeden emeklilik dilekçesini SGK’ya intikal ettirilen tüm sigortalılar bayram ikramiyesine hak kazanacak” ifadelerini kullandı.

DİLEKÇE NASIL VERİLİR

Emeklilik için gerekli prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarının sağlayan kişiler emeklilik hakkı kazanıyor. Bu hakkı kazananların 31 Mayıs’tan önce emeklilik dilekçesini vermesi geriyor. Peki emeklilik dilekçesi nasıl veriliyor. Emeklilik dilekçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şahsen giderek veya e-Devlet üzerinden verilebileceği belirtildi.