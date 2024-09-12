SGK uzmanı o tarihi işaret ederek açıkladı: Bunu yapmayanın emekliliği 11 yıl 1 ay 10 gün uzayacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden Bağ-Kur’dan devam edenler için uyarıda bulunarak, "30/10/2024'e kadar emekli olamaz ya da Bağ-Kur'dan çıkmazsanız; emekliliğiniz SSK'dan ilk işe başlama tarihinize göre 5000-5975 gün yerine Bağ-Kur'dan 9000 güne çıkar!” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni emeklilik sistemine ilişkin detayları paylaşmıştı. Prim miktarı, yaş ve ödenen süreyi esas alacak, daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturmasını Güler, altını çizdi.

“BU TARİHTEN SONRA BAĞ-KUR’DA KALMAMALILAR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Güler’in işaret ettiği yeni emeklilik sistemiyle ilgili devam eden hazırlıklar sırasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu sistemin, emeklilik süresini 11 yıl 1 ay 10 gün uzatabileceğini söyledi.

"Bu yazdığıma dikkat etmeyenlerin emekliliği 11 yıl 1 ay 10 gün uzar" şeklide paylaşımda bulunan Erdursun, 1/5/2021 öncesi ödenmeyen Bağ-Kur borçları silindiğini ancak, 1/5/2021 sonrası Bağ-Kur borçları silinmediğini belirtti. Emeklilikte son 2 bin 520 günün emeklilik statüsünü belirleyeceğini vurgulayan, Erdursun, “SSK'dan emekli olmak için geçmiş günleri SSK olup sonrasında Bağ-Kur'a geçenler 1260 günden daha fazla prim öderler ise Bağ-Kur şartlarına geçerler, Bağ-Kur'lu olduğu halde Bağ-Kur borçlarını ödemeyip sildirenler 1/5/2021 tarihine çok dikkat etmeli ve bu tarihten sonra 1261 gün Bağ-Kur'da kalmamalılar” dedi.

"EMEKLİLİĞİNİZ 11 YIL 1 AY 10 GÜN UZAR"

"Bağ-Kur'a devam edenler dikkat" uyarısında bulunan Erdursun, 1.5.2021 sonrası 3 yıl 6 ayı ve Bağ-Kur şartlarına geçtiği zaman 30/10/2024'e kadar emekli olamaz ya da Bağ-Kur'dan çıkılamayacağını söyledi. Erdursun, “Emekliliğiniz SSK'dan ilk işe başlama tarihinize göre 5000-5975 gün yerine Bağ-Kur'dan 9000 güne çıkar! Bu durumda emekliliğiniz 8 yıl 4 ay 25 gün ile 11 yıl 1 ay 10 gün arası uzar” ifadelerini kullandı.