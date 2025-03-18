SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Emekli maaşına ve asgari ücrete dev zam geliyor... Ankara kulislerinden tarih sızdırıldı

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırı altında bir maaş ile geçinimini sağlamaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye getirilmişti. Emekli maaşına ise yüzde 15.71 oranında artış yapılsa da kök maaşı düşük olanlara etki etmemişti. Bu noktada en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL üzerinden hesaplanarak 14 bin 469 TL’ye gelmişti. Ancak yapılan zamlar, 22 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında vatandaşı mutlu etmemişti. Ankara kulisleri ise şimdiden hareketlenmeye başlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve asgari ücret ara zammının hükümetin seçim stratejisine göre hareket edeceğini söylerken, "Erdoğan’ın seçim kampanyası süreci kapsamında halkın taleplerini dikkate alarak asgari ücret ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması muhtemel görülüyor" şeklinde konuştu.

KULİSLER ŞİMDİDEN HAREKETLENDİ

İktidar tarafından ise son olarak ikramiye artışlarının 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldığı haberi geldi. İktidar asgari ücrette ara zam kapısını kapatsa da temmuz ayında hem emekli maaşları hem de asgari ücretle ilgili yeni bir adım atılabileceği kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı.

ERDURSUN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR...

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin seçim stratejisine göre hareket edeceğini belirtirken, TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdursun, temmuz ayında hükümetin ekonomi politikalarının seçim süreciyle birlikte ele alınacağını öne sürdü.

"ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI MUHTEMEL GÖRÜLÜYOR"

CHP’deki ön seçim tarihi olan 23 Mart’a dikkat çeken Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim ihtimaline karşı halkın tepkilerini gözlemleyerek karar vereceğini söyledi. Erdursun, “Temmuz dönemi, emekli maaşları ve asgari ücrette atılacak adımlar açısından belirleyici olacak. Ekonomik kararların yanı sıra siyasal gelişmeler de hükümetin tutumunu etkileyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası süreci kapsamında halkın taleplerini dikkate alarak asgari ücret ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması muhtemel görülüyor” ifadelerini kullandı.