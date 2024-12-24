SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak en düşük zammı açıkladı

Milyonlarca çalışan, yıl sonu maaşlarına gelecek olan zamma gözlerini çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Toplantı sonrası rakam belirlenmemiş, son toplantı işaret edildi. Asgari ücrette son toplantının ise Perşembe veya Cuma günü olacağı belirtildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ‘en az bu rakam olmalı’ diyerek, “asgari ücretin alım gücü değerinin 1.1.2024 tarihinde belirlenen değerine ulaşması için en az 24 bin 904 TL olmalı” ifadelerini kullandı.

ERDURSUN: 24 BİN 904 TL OLMALI

Gözler şimdiden asgari ücrette çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısındaki zam tespiti dikkat çekti. Erdursun, “Asgari ücret 1.1.2024’te 17 bin 2 TL 50 kuruş oldu. TÜİK enflasyonuna göre asgari ücretin alım gücü değerinin 1.1.2024 tarihinde belirlenen değerine ulaşması için en az 24 bin 904 TL olmalı. Yani asgari ücrete en az %46.5 oranında artış yapılması gerekiyor” dedi.

TÜRK-İŞ 29 BİN 583 TL TALEP ETTİ

Her yıl olduğu gibi bu yılda maaşları belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Toplantılarda ise herhangi bir rakam çıkmamıştı. TÜRK-İŞ tepkilerin ardından talep ettikleri rakamın 29 bin 583 TL olduğunu açıklamıştı.

SON TOPLANTIYA DAİR TARİH AÇIKLANDI

Son toplantı ise bu hafta yapılacak. Dünkü Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından asgari ücrete ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarihe ilişkin, Perşembe ve Cuma gününü işaret etti. Işıkhan, bu hafta içinde yeni asgari ücreti belirleyeceklerinin altını çizdi.