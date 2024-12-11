SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrette en net rakamı açıkladı! Geçtiğimiz yıl nokta atışı yaparak bilmişti…

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için ilk toplantı dün gerçekleşti. Komisyon, ikinci toplantısını 16 Aralık saat 14.00'te yapacak. Asgari ücrete gelecek zam şimdiden merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl rakamı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu yılda katıldığı bir programda ‘sürpriz olur’ diyerek net rakam verdi. Erdursun, “Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin TL rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam yüzde 35, 23 bin TL olarak görüyorum. Üzeri benim için de sürpriz olur" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE RAKAM BELLİ OLACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl sonu da 12 aylık enflasyon verisine göre asgari ücretin yeni maaşı belli olacak. TÜİK Kasım ayı enflasyonunu yıllık bazda 47,09 olarak açıklanmıştı. Ancak, yapılacak zam oranı enflasyon ile mücadele kapsamında bu yıl ve gelecek yıl enflasyon verisinin ortasında bir oran olacağı belirtiliyor.

İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Asgari ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleşti. Toplantıda bir rakam çıkmadığı ise belirtildi. Komisyon, ikinci toplantısını 16 Aralık saat 14.00'te gerçekleştirecek. 3 veya 4’üncü toplantıda ise asgari ücrette net rakamın açıklanacak.

ERDURSUN: 22 BİN TL BANDINDA BİR ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK

Pek çok uzman isim asgari ücret için tahminlerini paylaşıyor. Geçtiğimiz yıl nokta atışı yaparak bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu yıl ise ‘sürpriz olur’ diyerek yeni tahminini paylaştı. Erdursun, katıldığı bir programda, “Hükümet çok büyük bir baskı altında. Ben şu an size olabilecek rakamı söyleyeyim. 22 bin TL bandında bir asgari ücret açıklanacak. Yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimal işçi temsilcileri masayı terk edecekler. Bu durumda Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin TL rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam yüzde 35, 23 bin TL olarak görüyorum. Üzeri benim için de sürpriz olur" ifadelerini kullandı.

AKP KURMAYLARINDAN 25 BİN TL BASKISI

AK Parti kulislerinde aldığı bilgiyi de paylaşan Erdursun, “AK Partili kurmayların da içeriden '25 bin TL olsun' gibi bir baskısı var. Yani yüzde 50 gibi bir artış ile rakamın 25 bin TL olması konusunda baskı yapıyorlar" dedi.