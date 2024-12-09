SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli ve asgari ücretliye kötü haberi açıkladı

Milyonlarca emekli ve çalışan yeni yıl maaş zammını şimdiden merak etmeye başladı. Ancak 22 bin TL’ye dayanan açlık sınırı karşısında gelecek olan zam oranının etki etmeyeceği de tartışılıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü ‘2025 yılı, sabit gelirlilerin kabus yılı olacak’ başlıklı köşe yazısında büyük tehlikeyi açıkladı. Erdursun, “2025’te açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan milyonlarca sabit ücretli, sabit gelirliler bireysel ekonomik krizi daha da derinlemesine hissedecek ve yaşayacak” dedi.

MAAŞ ORANLARI ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Enflasyon oranlarının belli olması ile maaş zam oranları da şekillenmeye başladı. Son verilere göre ise 5 aylık emekli maaş zammı yüzde 14,58 çıkmıştı. 1 aylık verinin eklenmesi ile maaş zammı belli olacak. Asgari ücret için ise yıl sonu Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlenmişti. Ancak, Bakan Şimşek’in sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadele kapsamında oranın aşağılarda olacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor.

"YÜZDE 70’İNDEN DAHA FAZ­LASI AÇLIK SINIRIN ALTINDA"

Zam oranlarının belli olmasına sayılı günler kala açlık sınırı Birleşik Kamu-İş sendikasına göre 22 bin TL’ye geldi. En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı yüzde 100 olsa bile açlık sınırına maaşları gelmeyecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise Dünya gazetesindeki ‘2025 yılı, sabit gelirlilerin kabus yılı olacak’ başlıklı köşe yazısında emekli için, “Emeklilerin de yüzde 70’inden daha faz­lası açlık sınırın altında emekli aylığı al­maktadır” ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCASI BİREYSEL EKONOMİK KRİZİ DAHA DA DERİNLEMESİNE HİSSEDECEK"

Emekli ve asgari ücretli için kötü haberi de veren Erdursun, “2025’e girerken TÜİK’in enflasyonuna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 gibi enflasyon farkı verilecek. Asgari üc­retin ise 22 bin bandında olması bekleni­yor. Bu durumda 2025’te açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan milyonlarca sabit ücretli, sabit gelirliler bireysel ekonomik krizi daha da derinlemesine hissedecek ve yaşayacak.” dedi.