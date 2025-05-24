SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin alacağı en düşük maaşı açıkladı

Temmuz ayı yaklaştıkça memur ve emeklinin enflasyon farkı için heyecanlı bekleyişi yükseldi. Emekli ve memur enflasyon farkı dışında seyyanen veya refah payının gelip gelmeyeceğini merak edilirken uzman isimlerden olumsuz açıklamalarda gelmeye başladı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından SGK Uzmanı Özgür Erdursun SZC TV yayınında hem asgari ücret için hem de emekli için açıklamalarda bulundu.

Mevcut koşullarda iktidarın gücünün yetmeyeceğini daha önceki günlerde de belirten Özgür Erdursun, asgari ücretlinin de umudunu kırdı. Emekliyi bekleyen senaryonun görünenden daha da kötü olacağını belirten Erdursun bu kez gelecek yılın en düşük emekli maaşını da hesapladı.

"DEVLET, ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPMAZ"

Türkiye'nin yüzde 85'inin sabit gelirli olduğunu hatırlatan Erdursun, asgari ücrete ara zammın görünmediğini ifade ederek, "Devlet, asgari ücrete ara zam yapmaz. Ara zamma hükümet karar verse dahi işverenleri de ilgilendiren bir durum. Böyle bir artışın olmayacağını düşünüyorum" dedi.

"TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜK MAAŞ YAKLAŞIK 17.086 LİRAYA ÇIKABİLİR"

Daha önce TÜİK ve Merkez Bankası verileri üzerinden emekli maaşına yapılacak zammı açıklayan Erdursun'un hesabına göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artış yapılabilir. Erdursun'a göre; bu oranlarla birlikte Temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir.

GELECEK YIL OLACAKLARI DA ANLATTI

Erdursun, maaşlara enflasyon farkı dışından seyyanen zam veya rafah payı gibi bir iyileştirme yapılmadığı durumda kötü senaryoyu yazdı. Erdursun, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Herhangi bir ücretlendirme olmazsa 2026 yılında 2025 yılını mumla ararız. Çünkü Merkez Bankası yıl sonu hedefini yüzde 24'e tutturacağını açıklıyor. İlave bir zam olmazsa 2026 Ocak ayında bu ücretlere yüzde 5 ile yüzde 9 arasında bir artış olacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa en düşük emekli aylığı 2026 yılında 18 bin lira falan olur"