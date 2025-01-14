SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin bayram ikramiyesini şimdiden açıkladı! Asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilmişti…

Milyonlarca emekli, enflasyonun çok altında bir maaş zammı sonrası umudunu bayram ikramiyelerine çevirmişti. Asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin umudunu yine söndürdü. Erdursun, bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira ile 4 bin lira seviyesine tamamlanacağını açıkladı.

EMEKLİNİN UMUDU BAYRAM İKRAMİYESİNE ÇEVRİLDİ

Açlık sınırının 21 bin TL seviyesini aştığı bugünlerde milyonlarca emekli yoksulluk sıkıntısı yaşıyor. En düşük emekli maaşına yüzde 15,75 zam ile 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Ancak emekliler, açlık sınırının altında kalan maaştan umduğunu bulamamıştı. Son olarak emeklinin umudu bayram ikramiyelerine çevrildi.

ERDURSUN: 3 BİN 500 LİRA OLACAK

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun Mynet'e yaptığı açıklamada emeklinin umudunu söndürdü. En düşük emekli aylığının Meclis'te olduğunu hatırlatan Erdursun, açıklanan zamların Meclis'ten geçmesi durumunda bayram ikramiyelerinde çok yüksek bir artış olmayacağını belirtti. Bayram ikramiyelerinin ne kadar zamlanabileceğine ilişkin Erdursun, "Bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira olacağını düşünüyorum belki onu da 4 bin lira seviyesine tamamlarlar" ifadelerini kullandı.