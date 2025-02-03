SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekliye 5 ay sonra gelecek zammı şimdiden açıkladı! Uzman isim paylaştı...

Açlık sınırının 21 bin TL’yi aştığı ortamda maaşlara yapılan zam büyük tepki çekmişti. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yansımıştı. Bu noktada en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak ortaya çıktı. Temmuz ayında gelecek zammın ilk oranı ise bugün TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK yüzde 5,03 olarak oranı duyurdu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK enflasyonuna göre, 6 aylık enflasyon tahminini paylaştı. Erdursun, “6 aylık enflasyon %13-%15 arası çıkar diye düşünüyorum.” dedi.

ZAM BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 11,54 zam maaşlarına yansımıştı. Yapılan zam ise yüzde 44 yıllık enflasyona ve 21 bin TL’lik açlık sınırının çok gerisinde kaldı. Öyle ki geçim derdi yaşayan pek çok emeklinin tepkilerine neden oldu.

OCAK AYI ENFLASYON YÜZDE 5,03 ÇIKTI

Ocak ayından sonra emeklilerin diğer zam tarihi ise Temmuz ayında olacak. 6 aylık enflasyon farkının ilk ayının oranı belli oldu. TÜİK, Ocak ayı için enflasyonu yüzde 5,03 olarak duyurdu. Enflasyon oranının belirlenmesi ile uzman isimlerde şimdiden tahminlerini paylaşıyor.

ERDURSUN: 6 AYLIK ENFLASYON %13-%15 ARASI ÇIKAR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında gelecek zam oranını şimdiden duyurdu. Erdursun, “Bugün açıklanan %5,03 Ocak ayı TÜİK enflasyonuna göre, 6 aylık enflasyon %13-%15 arası çıkar diye düşünüyorum. Yani Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.