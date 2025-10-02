SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın işaret ettiği zam oranını hesapladı!

Açlık sınırının çok altında bir maaş ile geçimini sağlayan emeklilerin gözü şimdiden Ocak ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur maaşlarına ise ne oranda zam yapılacağı merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan’ın dünkü 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ila 30 aralığında gerçekleşeceğini işaret etmesini değerlendirerek iki farklı senaryoya ilişkin zam oranını tahmin etti.

ERDOĞAN RAKAM VERDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün TBMM’de yaptığı konuşmada ekonomiye dair önemli notlar verdi. Erdoğan yıl sonu için iki farklı enflasyon tahminini belirtti. Erdoğan, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ila 30 aralığında gerçekleşeceğini söyledi.

ERDURSUN ERDOĞAN'IN İŞARET ETTİĞİ ARALIĞI HESAPLADI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan’ın açıklamalarında işaret ettiği iki farklı senaryoya dair emekli ve memur maaş zammı için net oranları tahmin etti. Erdursun şu ifadeleri kullandı:

“Buna göre 2026 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlara yapılacak zam oranları şöyle olacak:

YIL SONU ENFLASYON %29 ÇIKARSA:

SSK & Bağ-Kur emeklileri → %10,57

Memur & memur emeklileri → %16,89 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)

YIL SONU ENFLASYON %30 ÇIKARSA:

SSK & Bağ-Kur emeklileri → %11,43

Memur & memur emeklileri → %17,80 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)

Not: Memur maaş artışları enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanmaktadır.