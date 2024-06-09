SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘hayırlı olsun’ diyerek açıkladı ‘Tüm emeklinin maaşına o ücret eklenecek’

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonlarca emekliyi sevindirecek bir açıklama geldi.

Daha önceki maaş zamları dönemlerinde de isabetli öngörüler paylaşan SGK uzmanı Temmuz ayında emekliye verilecek zammın enflasyon farkı ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emeklinin de alacağı maaş artışı hemen hemen ortaya çıkmıştı.

Ocak 2024'te tüm emeklilere aynı oranda olarak yapılan yüzde 49.25'lik zam en düşük emekli maaşını ancak 10 bin liraya taşımış, ilk 5 ay içinde bu zam enflasyon karşısında hızla eriyerek neredeyse ortadan kalkmıştı.

Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesapla memur emeklileri haricinde tüm emeklilere yüzde 25 -yüzde 26 oranında zam olacağı ortaya çıkmıştı.

Ancak bu oran geçim sıkıntısı altında emekliler arasında seyyanen zam ve refah payı beklentisinin artmasına neden olmuştu.

Emeklinin artık düşük maaşları nedeni ile tepki gösterdiğine dikkat çeken Özgür Erdursun bu nedenle hükümetin emekliye refah payı verebileceğini belirtti. Seyyanen zam yapılması gibi bir beklenti olmadığını belirten Özgür Erdursun yüzde 25-26 oranında olması beklenin emekli zammının birkaç puan daha eklenerek yüzde 30'a tamamlanabileceğini söyledi.