SGK Uzmanı Özgür Erdursun net rakam vererek açıkladı: Emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği yıl sonu zammını belirleyen enflasyonda oranlar belli olmaya başladı. Emeklinin alacağı 5 aylık zam oranı yüzde 14,58 oldu. Son 1 aylık verinin de eklenmesiyle maaşlardaki zam oranı belli olacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşındaki en net oranı açıkladı. Erdursun, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı çıkar!” dedi.

5 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU

Dün TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamını paylaştı. Son verilere göre ise 5 aylık emekli maaş zammı ortaya çıktı. Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, Ağustos ayı enflasyonu ise 2,47, eylül ayı enflasyonu ise yüzde 2,97, ekim ayı enflasyonunun da yüzde 2.88 açıklanmasıyla birlikte emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım enflasyonunun da aylık yüzde 2,24 olarak TÜİK tarafından duyurulmasının ardından emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,58 çıktı. Ocak başında açıklanacak Aralık enflasyon rakamıyla birlikte emeklinin altı aylık alacağı zam ortaya çıkmış olacak.

ERDURSUN NET ORAN VERDİ

Açlık sınırının 22 bin TL’yi bulduğu ortamda 12 bin 500 TL ile geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, gelecek zam oranı ile maaşları istenilen düzeyde bir etki ise etmeyecek. Emekli ve memurun maaş zam oranı ise şimdiden şekillenmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni enflasyon rakamına göre maaş zammı tahmini açıkladı.

Erdursun, “TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını %2.24 olarak açıkladı. Aralık ayında %2 gibi enflasyon açıklanır. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı çıkar!” dedi.