SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı ‘Emekli maaşı 14 bin 391 TL’ye çıkar’

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı ‘Emekli maaşı 14 bin 391 TL’ye çıkar’

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaş zammına ilişkin net rakamı açıkladı.

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TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammında yüzde 24,73 zam alırken, memur emeklileri de yüzde 19,31 oranında maaş zammı aldı.8 bin 23 TL ve altında kök aylığı alan emekliler yapılan zam sonrası maaşları 10 bin TL rakamına gelememişti. Maaşlardaki yaşanan soruna karşın iktidar harekete geçti.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye getirildi. Ancak pek çok emekli yapılan zammı beğenmedi. Pek çok emeklinin dört gözle beklediği Temmuz maaş zammının ardından bu kez de gözler ocak ayına çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaş zammına ilişkin net rakamı açıkladı. Erdursun, “Bir kişinin emekli aylığının 14 bin 391 TL’ye çıkacağını” belirtti.

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