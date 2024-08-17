SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Yasa çıkacak' diyerek duyurdu! Bir türlü emekli olamayanlar dikkat

Milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartı getirmiş ve birçok sigortalının emekliliğini ertelemesine neden olmuştu.

Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş haddine takıldığı için emekli olamayan vatandaşlar, bu durumdan olumsuz etkilenmişti.