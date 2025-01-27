SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'zarar ediyor' diyerek açıkladı: Emekli maaşında kayıp şoku!

Milyonlarca emekli olacak adaylar için aylık hesaplama sisteminden kaynaklı olarak geçtiğimiz sene bu yıl için düşük maaş alınacak şeklinde uzman isimler uyarmıştı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise bugünkü köşesinde emekli olacakların, 2024’de emekli olanlara göre yüzde 30 düşüş olarak sistemde gördüklerini aktardı.

ERDURSUN: MİLYONLARCA SİGORTALIYA YÜZDE 30 EMEKLİ AYLIK KAYBI ŞOKU!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki ‘Milyonlarca sigortalıya yüzde 30 emekli aylık kaybı şoku!” başlıklı köşe yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdursun, 23/01/2025 tarihi itibariyle e-devlet sisteminden, emekli aylığı hesaplama sis­temi son güncellemeler ile maaşlarda farklılık olduğunu aktardı. 31/12/2024 tarihine kadar sis­temde görmüş oldukları emekli aylıkları, özel sektör için 31-12-2024, kamu çalı­şanlarının ise 14-01-2024’e kadar emekli­lik müracaatında bulunmuşlar ise sistem­de gördükleri emekli aylıklarında yüzde 15.75 enf­lasyon farkı eklenerek kendilerine emekli aylığı olarak bağlandığını Erdursun aktardı.

“BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI”

Erdursun, Özel sektör çalışanları 31-12-2024, kamu çalışanla­rı 14-01-2025 sonrasında emeklilik mü­racaatında bulunmuşların veya henüz emeklilik için şartları tamamlamayanla­rın sistemde görmüş oldukları emekli ay­lıkları enflasyon farkı eklenerek 2024’de emekli olanlara göre yüzde 30 düşüş olarak sistemde gördüklerini vurguladı. ‘Büyük bir şok yaşadı’ diyen Erdursun, şunları söyledi;

“Enflasyon farkı ile birlikte 38.233.89 TL yerine 9.061.22 TL emekli aylığında kayıp yaşayarak 29.172.67 TL olarak gören mil­yonlarca çalışana "Güncelleme Katsayısı’’ nedeniyle emekli aylığının düşeceğini ön­ceden bilmiyor ise büyük bir şok yaşadı.

Enflasyon bir önceki yıla göre düşme eğilimde ise emekli olmayanlar zarar edi­yor. Milyonlarca çalışanın emekli olma­dan, emekli olduğunda cebine girecek pa­ra, emekli aylığı hesaplama sistemi nedeniyle %30’un üzerinde azaldı.”

DÜZENLEME GELMEMİŞ

Bu durum konusunda hükümet cephesinden ise bir düzenleme geleceği belirtiliyordu. Ancak Erdursun'un belirttiği gibi sistemde maaşların düşük çıkması ise dikkat çekti.