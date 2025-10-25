Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli maaşları ve asgari ücret artışları üzerine yaptığı değerlendirmede, seçim dönemlerinde yapılan yüksek zamların geçmişteki kayıpları telafi etmediğini belirtti. Erdursun, 2017’den itibaren seçim yıllarındaki enflasyon ve asgari ücret artış oranlarını karşılaştırarak, seçim olmayan yıllarda artışların enflasyonun gerisinde kaldığını ifade etti.

Erdursun, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde enflasyon %44 iken asgari ücret %107 oranında artırıldığını buna karşılık, 2021’de enflasyon %79.89 olmasına rağmen asgari ücret artışı yalnızca %21.6’da kaldığını söyleyerek bu dengesizliğin vatandaşın alım gücünü zayıflattığını ve geçmişin ekonomik kayıplarının bugüne taşındığını söyledi.

2026 yılında seçim ihtimalinin düşük olduğunu belirten Erdursun, hükümetin barınma projeleri gibi uzun vadeli yatırımları seçim dönemine denk getirme stratejisi güttüğünü öne sürdü. 500 bin konut projesinin seçim döneminde kullanılabileceğini belirten Erdursun, halkın artık sadece müjde değil, gerçek ekonomik iyileştirme beklediğini söyledi.