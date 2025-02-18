SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilere kritik uyarı! Bu hatanın maliyeti milyonları bulabilir

Esnaf ve SSK'lı çalışanların prim gün sayılarının eşitlenmesiyle Bağ-Kur'lular için emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeyle esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülürken, maaş hesaplamalarında etkili olan 1261 gün kuralında da değişikliğe gidildi.

"CİDDİ MADDİ KAYIPLAR YAŞAYABİLİR"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu değişikliklerin emeklilik sürecini nasıl etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Bağ-Kur'da 1261 günü tamamlamayanlar emeklilik süresini uzatabilir ve ciddi maddi kayıplar yaşayabilir" dedi.

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1261 PRİM GÜNÜ DETAYINA DİKKAT!

Emeklilik maaşı hesaplamalarında son 7 yıllık hizmet süresi esas alınıyor ve 1261 prim günü belirleyici bir kriter olarak öne çıkıyor.

Erdursun, 1261 gün şartını bilmeyen birçok yurttaşın, yanlış planlama nedeniyle SSK’dan emeklilik hakkını kaybederek daha uzun süre Bağ-Kur primi ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Örnek bir vakada, SSK ve Bağ-Kur arasında geçiş yaparak çalışan bir sigortalının, son 2520 gün içinde 1369 gününü Bağ-Kur'da geçirdiği için SSK’dan emeklilik hakkını kaybettiği aktarıldı.

Erdursun, örnekteki çalışanın 109 gün önce başvursa şu an emekli maaşı alabileceğini vurguladı.

Özgür Erdursun

"YANLIŞ HESAP MİLYONLARCA LİRA KAYBETTİREBİLİR"

Bağ-Kur’dan emeklilik için 9 bin prim günü tamamlanması gerekirken, SSK’dan emekli olmak isteyenlerin en az 1261 gün SSK'lı çalışması gerekiyor.

Erdursun, yanlış planlama yapan kişilerin hem uzun yıllar prim ödemeye devam ettiğini hem de emekli maaşlarından mahrum kaldığını belirterek, "Bu hatanın maliyeti en az 2 milyon TL olabilir" dedi.

Emeklilik sürecini planlarken 1261 gün kuralına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yanlış hesaplamaların büyük maddi kayıplara yol açabileceği konusunda uyardı.