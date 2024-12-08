SGK uzmanı tek tek hesapladı… Kıdem tazminatında büyük değişiklik

Milyonlarca çalışan, asgari ücret ara zammı merak etse de 2025 yılında kıdem tazminatında da rakamlar değişecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2024 yılıyla kıyaslandığında 10 yıl çalışanların daha fazla tazminat alacağını belirtti.

İSA KARAKAŞ’TAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

2025 yılına sayılı günler kala kıdem tazminatına ilişkin merak edilenler yeniden gündeme geldi. Kıdem tazminatı hesaplamalarına dair en güncel bilgileri SGK Uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. Karakaş, kıdem tazminatının bir yıl çalışmaya karşılık çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplandığını ve sadece damga vergisi kesildiğinin altını çizdi. Özellikle asgari ücretli çalışanlar için yaptığı hesaplamalar, kıdem tazminatındaki artışın oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Karakaş, kıdem tazminatına ilişkin, 2024 ve 2025 yıllarındaki kıdem tazminatı hesaplamalarını yaptı. Karakaş, 2024 için, “Brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı 20 bin TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl çalışan bir kişi, 2024 yılında işten ayrıldığında toplamda 200 bin TL kıdem tazminatı alacak.” dedi.

“265 BİN TL’YE ULAŞACAK”

2025 yılını da hesaplayan Karakaş, “Asgari ücretin 26 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025 yılında işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265 bin TL’ye ulaşacak. Bu artış, her yıl için 6 bin 500 TL, 10 yıl çalışan için 65 bin TL, 20 yıl çalışan için ise 130 bin TL ek tazminat demek olacak.” ifadelerini kullandı.