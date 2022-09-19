﻿Çiftçi topraktan kaçıyor. SGK verileri işte o gerçeği gözler önüne serdi

Çiftçiler topraktan birer biren kaçıyor. Nedeni ise artan maliyetler ve kar edememeleri. Yaşadıkları problemlere çözüm bulunamayan artan girdi maliyetleri nedeni ile kâr edemeyerek geçiminde büyük sıkıntılar yaşayan çiftçiler bir bir topraklarından kopuyor.

SGK verilerine göre 2021 yılında ülkemizdeki çiftçi sayısı 500 binin üzerindeydi ancak, artan üretim maliyetlerini karşılmakta zorlanan ve kâr edip geçimini sağlayamayan çiftçi işini bıraktı. Öyle ki yılbaşından bu yana çiftçi sayısı 500 bin sınırının altına indi. Mayıs ayında 489 bin 801 olan SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı haziranda da 490 bin sınırında kaldı.

Tarım sektörünün temmuz ayı itibarıyla 230.7 milyar TL'lik toplam borcu bulunurken, bunun 3.5 milyar TL'si takipte. Çiftçi sayısında ise yıllık bazda yüzde 9.5 yani 51 bin düşüş söz konusu.

SGK verileri ile çiftçinin borç durumunu gösteren verilere bakıldığında son 11 yılda kayıtlı üretici sayısında yüzde 56'lık düşüş yaşanırken, 2011'de 1 milyon 121 bin olan çiftçi sayısı 490 bin 163'e indi. 2011 yılında 30 milyar TL olan tarım sektörünün kredi borcu ise Temmuz 2022 itibarıyla 230 milyar TL'yi aşmış durumda.