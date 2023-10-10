SGK’da açık rekoru

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7 aydaki açığı 29 milyar TL’yi geçerek rekor kırdı.

SGK’da açık rekoru

SGK’nın Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki toplam açığı 30 milyar TL’ye dayandı. Aktif/pasif dengesi bozulan SGK’nın finansman açığı büyüyor.

CHP TBMM Grubu Haftalık Ekonomi Raporu’nda, sosyal güvenlik sistemindeki gelişmelere yer verildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığı alan kişi başına aktif çalışan sigortalı sayısını gösteren aktif/pasif oranı, temmuzda 1.7’ye kadar geriledi. Bu oran 2022 yılı sonunda 2’ye kadar yükselmişti.

SGK verilerine göre bu yılın ilk sekiz aylık döneminde kayıtlı aktif sigortalı sayısı EYT düzenlemesinin de etkisiyle 1 milyon 141 bin kişi azalarak 24 milyon 903 bin kişiye kadar geriledi.

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SGK’dan aylık alanların sayısı ise dosya bazında 1 milyon 538 bin artarak 14 milyon 667 bin kişiye çıktı. Bu dosyalardan aylık ödenen kişi sayısı 15 milyon 468 bin kişi.

SGK’nın aktif/pasif dengesindeki bu düşüşün EYT’den emeklilikler arttıkça ve ekonomik durgunluk derinleştikçe artacak işsizlik yüzünden devam edeceği tahmin ediliyor.

Sistemin finansman açığı ise büyümeye devam ediyor. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 25.7 milyar lira olan SGK’nın finansman açığı bu yıl 29.1 milyar liraya yükseldi. Bu açık merkezi yönetim bütçesinden karşılanıyor.

Bütçeden finansman açığı ve diğer nedenlerle SGK’ya aktarılan para da geçen yıla göre yüzde 100 oranında artarak 451.3 milyar liraya yükseldi.

SGK’nın mali tablolarında önümüzdeki aylarda daha hızlı bir bozulma yaşanması bekleniyor.

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