SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı emekli maaş farklarının ödeneceği tarih nihayet belli oldu.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 1

En düşük emekli aylığının artırılması talebinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, gözler SGK'nın maaş farklarını yatıracağı tarihe çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), zamlı emekli maaş farklarının ödeneceği tarihi duyurdu.

Zamlı emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği SGK tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda belirlendi. Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maluller, vazife malulleri, dul ve yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi için 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak maaş farklarının ödemesi için tarih verildi. Şimdi, emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşının artırılmasını da içeren vergi paketi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Yapılan düzenlemeyle, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 3

ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan kişilerin 2024 yılı Temmuz dönemi maaş farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 4

SGK EMEKLİ MAAŞ FARKI DUYURUSU

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 5

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 6

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 7

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 8

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 9
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