SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Cevap

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları ile ilgili yapılan açıklamalara yanıt vererek, "Belediye ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. SGK, yaptığı yazılı açıklamada, borçların siyasi tartışmalara malzeme edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada, SGK'nın işçilerin kazançlarından kesilen primlerin tahsil edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Toplanan prim gelirleri ile emeklilerin aylıklarının ödendiği ve sağlık hizmetlerinin karşılandığı belirtildi. SGK, prim borçlarının takip edilmesinin siyasi bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Son yedi ayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan borcunun 4,5 milyar liradan 8,8 milyar liraya yükseldiği kaydedildi. Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim ise kanunen geçersiz kabul edildi. Bu madde, mali açıdan zor durumda bulunan mükelleflere uygulanmakta, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı başvurunun şartları taşımadığı belirtildi.

Ayrıca, teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde haciz bulunması nedeniyle bu varlıkların geçerli teminat olamayacağı ifade edildi. SGK'nın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın rızaen anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığı ve SGK'nın yasal sorumluluklarını yerine getirdiği belirtildi.