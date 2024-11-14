SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Cevap

Kaynak: ANKA
SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Cevap

Ankara'da SGK, Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili iddiaları yalanlayarak, rızaen anlaşma yapılmadığını açıkladı. Borç 8,8 milyar TL'ye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları ile ilgili yapılan açıklamalara yanıt vererek, "Belediye ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. SGK, yaptığı yazılı açıklamada, borçların siyasi tartışmalara malzeme edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada, SGK'nın işçilerin kazançlarından kesilen primlerin tahsil edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Toplanan prim gelirleri ile emeklilerin aylıklarının ödendiği ve sağlık hizmetlerinin karşılandığı belirtildi. SGK, prim borçlarının takip edilmesinin siyasi bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Son yedi ayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan borcunun 4,5 milyar liradan 8,8 milyar liraya yükseldiği kaydedildi. Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim ise kanunen geçersiz kabul edildi. Bu madde, mali açıdan zor durumda bulunan mükelleflere uygulanmakta, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı başvurunun şartları taşımadığı belirtildi.

Ayrıca, teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde haciz bulunması nedeniyle bu varlıkların geçerli teminat olamayacağı ifade edildi. SGK'nın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın rızaen anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığı ve SGK'nın yasal sorumluluklarını yerine getirdiği belirtildi.

Son Haberler
Ahıska Türkleri'nin sürgününün 80. yılı anılıyor
Ahıska Türkleri'nin sürgününün 80. yılı anılıyor
Pedro Malheiro: Futbol disiplindir, hayalim gerçek oldu
Pedro Malheiro: Futbol disiplindir, hayalim gerçek oldu
Manavgat'ta sosyal dayanışma için halk lokantası açıldı
Manavgat'ta sosyal dayanışma için halk lokantası açıldı
Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek
Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı