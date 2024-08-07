SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak!

SGK, emeklilerin ve ailelerinin belirlenen hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanabileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tesislerde geçerli olacak bu hizmet, birçok emekli için büyük bir fırsat sunuyor.

SGK'nın yeni düzenlemesi kapsamında, emekliler ve yakınları ücretsiz kaplıca hizmeti alabilecek. Bu program, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ücretsiz kaplıca tedavisinden yararlanabilmek için bazı şartların ve belgelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu düzenleme, emeklilerin sağlıklarına daha fazla özen göstermelerini ve tedavi süreçlerinde ekonomik açıdan desteklenmelerini sağlayacak.

