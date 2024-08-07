SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak!

SGK anlaşmalı kaplıcalarda, emekliler ve bir yakınları için tedavi masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak. Tedavi için gerekli olan sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından verilecek. Bu rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından veriliyor.
Rapor, hastalığın tanısı, tahmini tedavi süresi ve seans sayıları gibi bilgileri içermeli ve başvuru sırasında 6 aydan eski olmamalıdır. Eğer bu şartlar karşılanmazsa, yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekebilir. Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, başvurunun 5 iş günü içinde kaplıca tesisine yapılması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapılmaması durumunda, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu gerekmiyor.