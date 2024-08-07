SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak!

SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelindeki emekliler için sevindirici bir hizmet hayata geçirildi.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 1

SGK, emeklilerin ve ailelerinin belirlenen hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanabileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tesislerde geçerli olacak bu hizmet, birçok emekli için büyük bir fırsat sunuyor.

SGK'nın yeni düzenlemesi kapsamında, emekliler ve yakınları ücretsiz kaplıca hizmeti alabilecek. Bu program, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ücretsiz kaplıca tedavisinden yararlanabilmek için bazı şartların ve belgelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu düzenleme, emeklilerin sağlıklarına daha fazla özen göstermelerini ve tedavi süreçlerinde ekonomik açıdan desteklenmelerini sağlayacak.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 2

Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan tüm emekliler ve bir yakınları, yeni destek programı sayesinde kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu program, emeklilerin yaşam kalitelerini artırmayı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamayı hedefliyor.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 3

SGK anlaşmalı kaplıcalarda, emekliler ve bir yakınları için tedavi masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak. Tedavi için gerekli olan sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından verilecek. Bu rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından veriliyor.

Rapor, hastalığın tanısı, tahmini tedavi süresi ve seans sayıları gibi bilgileri içermeli ve başvuru sırasında 6 aydan eski olmamalıdır. Eğer bu şartlar karşılanmazsa, yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekebilir. Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, başvurunun 5 iş günü içinde kaplıca tesisine yapılması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapılmaması durumunda, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu gerekmiyor.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 4

SADECE BU KAPLICALARDA GEÇERLİ

Yeni destek programı, emeklilerin ve bir yakınlarının Türkiye genelindeki kaplıca tesislerinde ücretsiz olarak tedavi görmelerine olanak tanıyor. Ancak, bu hizmetten faydalanabilmek için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Kaplıca tedavisi, sadece Sağlık Bakanlığı'ndan işletme izni almış tesislerde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlık izni olmayan tesislerde yapılan tedavi masrafları SGK tarafından karşılanmıyor. Bu nedenle, emeklilerin ve yakınlarının, tedavilerini bu izinli tesislerde yaptırmaları şart.


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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 5

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Tedavi sürecinin başlaması için ilk adım, sağlık kurulu raporunun alınmasıdır. Bu rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından düzenlenir. Raporun hastalığın tanısını, önerilen tedavi süresini ve seans sayılarını içermesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sırasında raporun 6 aydan eski olmaması şarttır.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 6

Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, başvurunun 5 iş günü içinde kaplıca tesisine yapılması zorunludur. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu alınması gerekmez. Ancak, tedaviye devam edebilmek için raporun geçerlilik süresi boyunca sağlık hizmet sunucusunun düzenlediği Hasta Sevk Formu ile işlemlerin yapılması gerekmektedir.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 7

Ancak, raporun geçerlilik süresi boyunca tedaviye devam edebilmek için sağlık hizmet sunucusunun düzenlediği Hasta Sevk Formu ile işlemler yapılmalıdır. SGK onaylı kaplıca tesislerinde gerçekleştirilen tedavilerde, hem emeklilerin hem de refakatçilerinin masrafları karşılanmaktadır. Bu imkanlardan yararlanabilmek için, tedaviye başlamadan önce son 6 ay içinde alınmış bir sağlık kurulu raporunun bulunması şarttır.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 8

Bu düzenleme, yaşlı ve bakıma muhtaç emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, onlara önemli bir destek sunmaktadır. Detaylı bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi veya doğrudan iletişim kanalları aracılığıyla ulaşılabilir.

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SGK'dan flaş açıklama. Ailede 1 emekli varsa ücretsiz olacak! 9
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