SGK'dan Mansur Yavaş'a cevap

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK’ya yatırılması

gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup topladığımız bu prim gelirleri ile

emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini

karşılamaktayız.

SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı

eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi

süreci “siyasi bir saldırı” olarak değerlendirilemez.

Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil

edilmesidir.

Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan prim borçları hakkında

kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan

2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL’ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya

yükselmiştir.

Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim,

kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali

açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere

istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir

belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun %10’unun

peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun %50’si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır.

Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller

üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat

olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu’nda

değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen

üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan

uzaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma

yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme

şekilleri arasında “rızaen anlaşma şekli” bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde

bir anlaşma da yapılmamıştır.

SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların

odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

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