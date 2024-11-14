SGK'dan Mansur Yavaş'a cevap

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı.
SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK’ya yatırılması
gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup topladığımız bu prim gelirleri ile
emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini
karşılamaktayız.
SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı
eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi
süreci “siyasi bir saldırı” olarak değerlendirilemez.
Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil
edilmesidir.
Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan prim borçları hakkında
kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan
2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL’ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya
yükselmiştir.
Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim,
kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali
açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere
istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir
belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.
6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun %10’unun
peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun %50’si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır.
Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller
üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat
olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu’nda
değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen
üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan
uzaktır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma
yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme
şekilleri arasında “rızaen anlaşma şekli” bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde
bir anlaşma da yapılmamıştır.
SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların
odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BASIN DUYURUSU
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ