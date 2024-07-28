SGK'den belediyeler için kritik açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK'den belediyeler için kritik açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin sosyal güvenlik prim borçları karşısında cami arsaları ya da kamuya ayrılmış diğer alanları teminat olarak kabul etmeyeceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyelerin sosyal güvenlik prim borçları karşılığında cami arsaları ya da kamu hizmetine ayrılmış alanları teminat olarak sunmalarının mümkün olmadığını bildirdi. Bu tür mülklerin haczedilemeyeceğini ve teminat olarak kullanılamayacağını belirten kurum, belediyelerin borçlarını ödemek için bu yolu izleyemeyeceklerini ifade etti.

Ayrıca, SGK'nın bu açıklaması, belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemelerin sinyalini de taşıyor. Kamu hizmetine tahsis edilen alanların korunması ve bu alanların kamu yararına kullanımının SGK için öncelik taşıdığı vurgulandı.

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