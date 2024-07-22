SGK'nın uygulaması sona eriyor. Birçok kişiyi etkileyecek karar

Son torba yasa ile EYT ile emekli olup da çalışanlar için kritik bir karara da imza atıldı. Her seferinde EYT’nin Hazine’ye maliyetini dile getiren hükümet emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvelik destek priminin desteğini sona erdiriyor. Esnaflar ise bu karar tepkili. “Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır” diyorlar.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuya dair yaptığı açıklamada, “Son torba yasa ile birlikte emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek prim desteğinin sona ermesi hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafımızı zor durumda bırakacak. Çünkü sosyal güvenlik prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla yola devam etme cazibesi sona erecek. Oysa günümüzde usta bulmak çok zor. Zaten esnaf çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesi esnafı ve mesleklerin geleceğini daha da zorlar” ifadelerine yer verdi.

PRİM DESTEĞİ DEVAM ETSİN ÇAĞRISI

“Verilen sosyal güvenlik prim desteği sona erdiğinde yetişmiş ustaları da kaybederek zamanla hem esnafımız arar görecek hem de mesleklerin kaybolması hızlanacak” yorumunu yapan Palandöken, “Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken mevcut desteklerin de kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

“ARTAN KİRALAR STOPAJ VERGİSİNİ DE ARTIRDI”

Palandöken, artan kira fiyatlarını ödemekte zorluk çeken esnafa bir de kira stopaj vergisinin artan bir yük bindirdiğini söyledi.

Palandöken, biliyorsunuz artık enflasyon rakamları TEFE-TÜFE'nin de dengesini bozduğunu, artan iş yeri kiraları malum olduğunu söyleyerek, ayrıca iş yeri kirası arttıkça kira stopajı da artacağını belirtti.

Palandöken, bunun da bilindiği gibi çifte vergilendirme gibi bir uygulama olduğunu, iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde 20'lik kira stopajını esnafın yatırdığını söyledi.

Palandöken, bunun esnafın sırtında ağır bir yük olduğunu yüksek kiralar içerisinde bu yüzde 20'lik payın işletmelerden alınması doğru ve haklı olmadığını söyledi.

Palandöken, ekonomik tedbirler olarak yapılan çalışmalar enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını, işletmeler çalışamazsa bunların vergilerini, sigortalarını, iş yeri kiralarını kazanmazsa bu sefer bunların da kapacağını belirtti.

Bu durumunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, esnafa bir soluk aldıracak bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.