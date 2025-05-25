SGS ile yeni dönem! Trafik yoğunluğuna çözüm

Düzenleme: Kaynak: AA
SGS ile yeni dönem! Trafik yoğunluğuna çözüm

Büyük kentlerde trafik yoğunluğu ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Avrupa Otoyolu'ndaki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak Serbest Geçiş Sistemi ile trafik yoğunluğuna çözüm aranacak.

Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı.

24 saat esaslı yürütülecek çalışmalar 6 gün sürecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), trafiği rahatlatmak ve akışı hızlandırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi (SGS) kurulması için mevcut gişelerin yıkılacağını duyurdu.

SGS İLE TRAFİK AKIŞI HIZLANACAK

SGS, yol ücretlerinin plakaya otomatik olarak yansıtılmasını kapsayan modern bir sistem. Bu sistem sayesinde araçların gişelerde durmasına gerek kalmayacak, böylece trafik akışının önemli ölçüde hızlanması ve sürücülerin zamandan tasarruf etmesi bekleniyor.

Avcılar gişelerindeki yenileme çalışması, sürücülere daha hızlı ve konforlu bir otoyol deneyimi sunarken, İstanbul trafiğinin yoğunluğunu azaltmada da kritik bir rol oynayacak.

Yetkililer, vatandaşların 6 günlük çalışma süresi boyunca alternatif güzergahları tercih etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

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