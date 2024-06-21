Shadow of Erdtree çıkar çıkmaz ortalığı yıkıp geçti

Elden Ring’in merakla beklenen genişleme paketi Shadow of Erdtree Stem’de yayına girdi. Elden Ring’i bitirenler şimdi de genişleme paketinin keyfini çıkarıyor. İlk incelemelerde oldukça olumlu yorumlar alan Shadow of Erdtree’nin orijinal oyundan daha zor olduğunın altı çiziliyor. Genişleme paketinde birçok yeni düşman tipi ve silah bulunurken oynama süresinin 30 saat ile 50 saat arasında değiştiği öğrenildi.

ORTALIĞI YIKIP GEÇTİ

Shadow of Ertree yayınlanır yayınlanmaz ortalığı kasıp kavurdu. Ek paket çıkar çıkmaz Stem’de oynayanların sayısı anlık 550 bini buldu. Elden Ring, çıktığı dönemde anlık 1 milyona yakın oyuncu tarafından oynanmıştı. Ek paketin bu rakama hafta sonu ulaşabileceği belirtiliyor.

Ek paketi oynamak isteyenlerin öncelikle Elden Ring’de ana bosslardan biri olan Mogh’u öldürmeleri gerekiyor. Çünkü Shadow of Ertree, Mogh’un bulunduğu mekanda Miquella’nın içinde bulunduğu kozanın içinde başlıyor. Steam’in verilerine göre Elden Ring’i oynayanların sadece yüzde 39,3’ü Mogh’u öldürme başarısı gösterdi. FromSoftware, Elden Ring’in 25 milyon kopya sattığını açıklamıştı. Ayrıca Shadow of Erdtree çıkar çıkmaz Steam’de binlerce olumlu yorum aldı. Genişleme paketinin Elden Ring’in ulaştığı başarıyı yakalaması bekleniyor.