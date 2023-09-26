Shakhtar Donetsk Tete transferini FIFA'ya şikayet etti. Galatasaray açıkladı

Galatasaray, Shaktar Donetsk'in Tete transferi için FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Shakhtar Donetsk Tete transferini FIFA'ya şikayet etti. Galatasaray açıkladı

Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Shaktar Donetsk kulübünün Tete transferi dolayısıyla FIFA'ya başvuru yaptığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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