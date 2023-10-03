Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması: Galatasaray'dan 150 milyon euro istiyor

Galatasaray, Shaktar Donetsk ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete'yi transfer etmişti.

Tete, Rusya-Ukrayna savaşı olduğu için FIFA'nın sağladığı kural nedeniyle Ukrayna ekibinden erken ayrıldı.

Shakhtar Donetsk'in yöneticisi Sergei Palkin, konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Palkin'in sözleri şu şekilde;

"Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler. Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var.

Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi. Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor. Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı."