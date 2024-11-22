Shakira bir hayranına çekilişke Lamborghini Urus’u hediye edecek

Shakira, Gerard Piqué ile ayrılığının ardından müzik kariyerine hız kazandırdı. 2025 yılı Şubat ayında başlayacak dünya turunun duyurusuyla hayranlarını heyecanlandıran sanatçı, 12. stüdyo albümü Las Mujeres Ya No Lloran ile listelerde üst sıralarda yer aldı. Şimdi ise son şarkısı Soltera için düzenlediği lüks otomobil çekilişiyle adından söz ettiriyor.

Sanatçı, Instagram hesabından mor Lamborghini Urus’un görsellerini paylaşarak bu sürprizi duyurdu. Çekiliş, 29 Kasım’da sona erecek ve kazanan 6 Aralık’ta Despierta América programında açıklanacak.

KATILIM ŞARTLARI VE SÜREÇ

Çekilişe katılmak için iki ana kriter bulunuyor: ABD’de ikamet etmek ve 18 yaşını doldurmuş olmak. Katılımcılar, TikTok veya Instagram hesaplarından bir form doldurduktan sonra, Shakira’nın Soltera şarkısına özel dansı içeren videolarını #ElCarroDeShakira etiketiyle paylaşarak yarışmaya katılabiliyor.

Videoların herhangi bir telif hakkını ihlal etmemesi, uygunsuz içerik barındırmaması ve Shakira’ya yönelik olumsuz mesajlar içermemesi gerekiyor. Şartları sağlayan katılımcıların videoları sponsorların resmi sitesinde de paylaşılabiliyor.

KAZANANA ÖZEL HEDİYE PAKETİ

Çekilişi kazanan kişi, Lamborghini Urus’u Miami’de teslim alacak ve aracın vergilerini karşılamak için 90.000 dolarlık bir çek de alacak. Araç, 10-23 Aralık tarihleri arasında teslim edilecek.

Shakira’nın hayranlarıyla kurduğu bu özel bağ, hem yeni şarkısına olan ilgiyi artırıyor hem de sosyal medyada büyük bir yankı uyandırıyor. Lüks otomobil hediyesi, şimdiden sanatçının en dikkat çekici projelerinden biri olarak görülüyor.