Shakira hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Shakira hastaneye kaldırıldı

Dünya starı Shakira yıllar sonra konser için gittiği Peru'a hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için gittiği Peru'da midesinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

sakira2.jpg

Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.
Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

Son Haberler
CHP'de toplu istifa! Parti değiştirdiler
CHP'de toplu istifa! Parti değiştirdiler
Cemal Enginyurt “Yalan konuşuyor” diyerek o ismin istifasını istedi!
Cemal Enginyurt “Yalan konuşuyor” diyerek o ismin istifasını istedi!
Shakira hastaneye kaldırıldı
Shakira hastaneye kaldırıldı
İran, 5.4 büyüklüğünde deprem
İran, 5.4 büyüklüğünde deprem
Seviyorsan Git Evlen!
Seviyorsan Git Evlen!