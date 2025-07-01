Shakira ile Epson arasında ilham verici ortaklık

Baran Yalçın
Shakira ile Epson arasında ilham verici ortaklık

Teknoloji devi Epson, dünyaca ünlü müzik ikonu Shakira ile Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Batı Asya bölgeleri için stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık, genç nesillerin yaratıcılığını ve girişimcilik ruhunu beslemeyi hedefliyor.

Küresel baskı ve projeksiyon teknolojileri lideri Epson, dünyaca ünlü müzik yıldızı, girişimci ve yenilikçi kişiliğiyle tanınan Shakira'yı Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta Asya ve Batı Asya META-CWA bölgeleri için resmi marka elçisi olarak duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayan bu önemli iş birliği, teknolojiyi erişilebilir kılarak bireylerin güçlendirilmesi ve genç nesillerin yaratıcılık potansiyellerinin ortaya çıkarılması misyonunu taşıyor.

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"YENİ OLANAKLAR HAYAL ET" KAMPANYASI BAŞLADI

Shakira'nın marka elçiliği, Epson'ın "Yeni Olanaklar Hayal Et" adlı küresel kampanyasının bir parçası olarak hayata geçirildi. Daha önce dünyanın farklı bölgelerinde de Epson'ı temsil eden Shakira, şimdi META-CWA bölgesindeki gençlerin yaratıcılık ve yenilikçilik konularına odaklanacak çeşitli girişimlerde yer alacak. Bu kampanya, yeni nesilleri yeni ufuklar keşfetmeye, özgüvenlerini geliştirmeye, yaratıcılıklarını beslemeye ve hayal gücüne elverişli bir ortamda potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

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TEKNOLOJİ VE YARATICILIĞIN GÜCÜ

Epson, görsel deneyimleri zenginleştiren ve yaratıcı yetenekleri teşvik eden teknolojiler sunmaya büyük önem veriyor. Şirketin son teknoloji baskı ve projeksiyon çözümleri, öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmesine, girişimcilere ve küçük işletmelere projelerini tasarlama ve somutlaştırma imkanı sunarken, öğretmenlerin sürükleyici öğrenme deneyimleri yaratmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, ailelerin en değerli anılarını yakalamalarına, korumalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyor.

Epson META-CWA Bölgesel Pazarlama Direktörü Natalie Harrison, iş birliği hakkında şunları söyledi: "Epson olarak, geleceği şekillendirmede yaratıcılığın gücüne inanıyoruz. Fikirleri gerçeğe dönüştüren çözümler sunmaya kararlıyız. Teknolojiyi erişilebilir kılarak ve somut deneyleri teşvik ederek, günümüzün yenilikçilerini desteklemeyi ve yarının nesillerine ilham vermeyi amaçlıyoruz. Shakira'nın eğitime ve yaratıcılığa olan bağlılığı, onu bu ortaklık için ideal bir elçi yapıyor. Birlikte gençleri büyük hayaller kurmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz."

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SHAKİRA: İLHAM VEREN BİR İKON

Çok sayıda Grammy ve Latin Grammy ödülünün sahibi olan Shakira, aynı zamanda kendini adamış bir hayırsever ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak tanınıyor. Zorlukların üstesinden gelme yeteneği ve yaratıcı, cesur projelere olan tutkusuyla bilinen Shakira, Epson gibi sürekli sınırları zorluyor, gelenekleri yıkıyor ve girişimleriyle ilham veriyor. Shakira'nın dijital medya, satış noktaları ve bölge genelindeki eğitim faaliyetleri dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yer alacağı bu ortaklık, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren resmi olarak başladı.

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