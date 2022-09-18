Shakira şantaj altında. Barcelonalı yıldıza şok suçlama

Futbol dünyasının Barcelona’lı yıldız ismi Gerard Pique'nin, eski eşi Shakira'ya şantaj uyguladığı iddia edildi.

35 yaşındaki futbolcu, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Ünlü şarkıcıyı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan futbolcu, yeni sevgilisiyle bir düğünde görüntülenmişti.

ÖDÜLLERİNİ REHİN TUTUYOR

Boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bazı kaynaklara göre, Pique Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor.

Nedeniyse çocuklarının velayeti.

Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri vermesini istediği halde Pique'nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.

İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre; Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor.

İddialara göre, futbolcu bu heykelleri velayet davasında koz olarak kullanmak için şarkıcıya iade etmiyor.