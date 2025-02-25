Shakira'nın elbisesi olay yarattı

Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sağlık sorunlarının ardından memleketi Barranquilla’da düzenlenen geleneksel "La Guacherna" karnavalına katılarak hayranlarını şaşırttı. İskelet kostümü ve renkli maskesiyle çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan 48 yaşındaki sanatçı, Kolombiya kültürünü çocuklarına tanıtmanın önemini vurguladı.

Shakira, bir süre önce Lima’da konseri öncesinde hastaneye kaldırılmış ve mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüştü. Ancak başarılı şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun turne programına devam edeceği belirtildi.

BARRANQUİLLA’DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

"La Guacherna" karnavalının gece geçit törenine katılan Shakira, etkinlikte hayranları tarafından fark edildi. X platformunda paylaşılan fotoğraflarda, sanatçının sevenleriyle etkileşime girdiği görüldü.

Sanatçı, 2024 yılında çıkardığı "Las Mujeres Ya No Lloran" albümüyle büyük ses getirmişti. 100 milyondan fazla albüm satan Shakira, 300 milyon dolarlık servetiyle Latin müziğin en başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.