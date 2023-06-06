Shakira ile Lewis Hamılton'dan aşk iddialarını güçlendiren hamle

Futbolcu Pique ile 11 yıllık ilişkisi ihanet sebebiyle biten şarkıcı Shakira, İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton ile yakınlaştı. İkilinin birden fazla kez birlikte görüntülenmesi, aşk iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Shakira ile Lewis Hamılton'dan aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü şarkıcı Shakira son dönemde özel hayatıyla gündemde.

fv0esygxoaemokg.jpg

İddialara göre şarkıcı Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton arasında yeni bir aşk başladı. İkilinin hafta sonu Barcelona'da yapılan F1 yarışının ardından birkaç arkadaşıyla birlikte akşam yemeğinde görülmesi, ilişki söylentilerini güçlendirdi.

shakira-hamilton-f1-4788714.jpg

38 yaşındaki Lewis'in ikinci olduğu yarış sonrası, aralarında Sudan asıllı Kanadalı şarkıcı Şair Mustafa, Fai Khadra ve tabii Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte yemeğe gittiği öğrenildi.

Şair Mustafa'nın Instagram hikâyesi olarak paylaştığı fotoğrafta, Hamilton'ın kolunu Shakira'nın beline dolaması gözlerden kaçmadı.

52f7dedf3b8839bb932e07b96e21773f.jpg

İkilinin geçtiğimiz ay da teknede birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirdi.

İlgili Haberler
Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti
Shakira yeni ev için 50 milyon doları gözden çıkardı! Miami’ye taşınmıştı
Shakira gazetecilere seslendi! "Bunu bir sanatçı olarak değil anne olarak istiyorum"
Shakira gözyaşlarıyla veda etti
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Adana'da dehşete düşüren olay Güncel
Adana'da dehşete düşüren olay
Siopis ikinci kez baba oldu Spor
Siopis ikinci kez baba oldu
Kuruluş Osman'ın sezon finalinde flaş ayrılık Magazin
Kuruluş Osman'ın sezon finalinde flaş ayrılık
Volkan Demirel: Seneye ligimizde devam edeceğiz Spor
Volkan Demirel: Seneye ligimizde devam edeceğiz
Günün en iyi sosyal medya paylaşımı geldi. Reisçi kurtlar çok kızacak Güncel
Günün en iyi sosyal medya paylaşımı geldi. Reisçi kurtlar çok kızacak
Profesör açıkladı. Göz sağlığına zarar veren 6 etken Sağlık
Profesör açıkladı. Göz sağlığına zarar veren 6 etken
Katliam sırası şimdi de Van Gölü'ne geldi Güncel
Katliam sırası şimdi de Van Gölü'ne geldi