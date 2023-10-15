Shaktarlı oyuncu Rusya'yı destekledi. Önce takım arkadaşları dövdü sonra ülkesine geri dönemedi

Editör: Ufuk Cingöz

Yaklaşık 2 yıldır devam eden Rusya – Ukrayna savaşı futbolcular arasında kavgalara sebep olmaya devam ediyor.

SovSport'un haberine göre, Shakhtar'la olan anlaşması sezon sonuna kadar geçerli olan Oleksandr Rasputko’nun anne ve babasının Donetsk'te olduğu ortaya çıktı.

19 yaşındaki futbolcu UEFA Gençlik Ligi'nde Antwerp ile deplasmanda oynanan maçtan sonra ülkeye dönemedi. Nedeninin ise Rasputko anne ve babasının Donetsk'te yaşayan Rus işgalini desteklemeleri olduğu iddia edildi.

Bu çerçevede orta saha oyuncusunun takım arkadaşlarıyla kavga ettiği, hatta dayak yediği için Ukrayna'ya dönmediği iddia edildi.