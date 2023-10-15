Shaktarlı oyuncu Rusya'yı destekledi. Önce takım arkadaşları dövdü sonra ülkesine geri dönemedi

Shaktar Donetsk forması giyen Oleksandr Rasputko ailesi Rusya'yı desteklediği için takım arkadaşlarından dayak yedi ve ülkesine dönemedi.

Shaktarlı oyuncu Rusya'yı destekledi. Önce takım arkadaşları dövdü sonra ülkesine geri dönemedi

Editör: Ufuk Cingöz

Yaklaşık 2 yıldır devam eden Rusya – Ukrayna savaşı futbolcular arasında kavgalara sebep olmaya devam ediyor.

SovSport'un haberine göre, Shakhtar'la olan anlaşması sezon sonuna kadar geçerli olan Oleksandr Rasputko’nun anne ve babasının Donetsk'te olduğu ortaya çıktı.

19 yaşındaki futbolcu UEFA Gençlik Ligi'nde Antwerp ile deplasmanda oynanan maçtan sonra ülkeye dönemedi. Nedeninin ise Rasputko anne ve babasının Donetsk'te yaşayan Rus işgalini desteklemeleri olduğu iddia edildi.

Bu çerçevede orta saha oyuncusunun takım arkadaşlarıyla kavga ettiği, hatta dayak yediği için Ukrayna'ya dönmediği iddia edildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Süleyman Soylu’nun yerel seçim sonrası planı ortaya çıktı Siyaset
Süleyman Soylu’nun yerel seçim sonrası planı ortaya çıktı
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı Spor
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı
Sarıyer kağıt deposunda yangın Gündem
Sarıyer kağıt deposunda yangın
HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı Dünya
HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı
Endonezya Grand Prix'si Bagnaia'nın Spor
Endonezya Grand Prix'si Bagnaia'nın
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü Dünya
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü