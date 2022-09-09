﻿Shane Larkin'den Türkiye'ye kötü haber

Türkiye koçu Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ataman, "Shane ameliyat olacak, Fransa maçında yok. Ortada ciddi bir yırtık söz konusu. Kendisi topu bile tutamadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

RAKİP FRANSA

A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Arena Berlin’de Fransa ile karşılaşacak.

Müsabaka TSİ 13.00'te başlayacak.

Organizasyonda ilk tur maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayan A Erkek Milli Takımımız; A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya geldi.