Shane Larkin imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: AA
Shane Larkin imzayı attı
Anadolu Efes, 31 yaşındaki yıldız basketbolcusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz. Altı sezondur formamızı giyen başarılı oyuncumuz dört sezonu tamamlamasının ardından 10. sezonunu yaşayarak, sekiz sezon ile formamızı en uzun süre giyen yabancı oyuncumuz ünvanını Bryant Dunston’dan devralacak." ifadelerine yer verildi.

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Shane Larkin 2018 yılında Baskonia'dan Anadolu Efes'e transfer olmuştu. Deneyimli oyun kurucu, lacivert-beyazlı formayla iki THY Avrupa Ligi, üç Türkiye Basketbol Süper Ligi, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Larkin, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi Dörtlü Final'in en skorer oyuncusu olurken, 2020-21 sezonunda ise ligin en iyi ikinci beşine, 2021-22 sezonunda da en iyi beşine adını yazdırdı.

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