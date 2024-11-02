Shane Larkin Milli Takım’a dönüyor

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, sakatlığını gerekçe göstererek Ağustos ayında Milli Takım’a katılmamıştı. Larkin, Scottie Wilbekin ile Milli Takım’a katılmadığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 5 maç ceza alarak Türk lisansı çıkarma hakkı elinden alınmıştı.

Anadolu Efes’in kazandığı 2 Euroleague şampiyonluğunda büyük payı olan ABD’li oyun kurucu Milli Takım’a dönüyor. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin’in önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonasında kadroda olacağını söyledi.

Ataman, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Buradan Avrupa'ya açıkça söylüyoruz ki EuroBasket 2025'te sahne bizim olacak. Shane ile bu konuda defalarca konuştuk ve anlaşmaya vardık çünkü onun Türk basketboluna katkı sağlama isteğini çok iyi biliyorum. Bu hedef için büyük bir çaba sarf ediyor. İlk görüşmemizde, geçtiğimiz yıl yaşananlardan dolayı bir tereddüt vardı, ancak Shane son derece anlayışlı davrandı ve aramızda güçlü bir bağ kurduk. Şimdi Shane'nin bizimle olacağına gönülden inanıyorum. Gerektiğinde Wilbekin'in de hazır olacağını düşünüyorum, bizimle olacak yani. Bu yüzden sahada en güçlü şekilde yer alacağız.''