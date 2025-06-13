Shaquille O’Neal kripto mağdurlarına 1.8 milyon dolar ödeyecek

Bir zamanlar dünyanın üçüncü büyük kripto para borsası olan FTX, milyarlarca dolarlık kayıplarla sarsılarak iflas koruması talep etti. Bahamalar merkezli şirketin ve kurucusu Sam Bankman-Fried'ın, müşteri fonlarını onayları olmaksızın çeşitli girişimlere yatırmakla suçlanması, hem federal hem de eyalet yetkilileri tarafından soruşturmalara yol açtı.

FTX, çöküşünden önce ürünlerini tanıtmak için Hollywood ve spor dünyasından yüksek profilli isimleri kullanmasıyla biliniyordu. Şirket, bir Formula 1 yarış takımının ve Miami'deki bir spor arenasının isim haklarına sahipti. Ticari reklamlarında "Seinfeld" dizisinin yaratıcısı Larry David, eski Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, basketbolcular Shaquille O’Neal ve Stephen Curry ile tenisçi Naomi Osaka gibi isimler yer alıyordu. Bu ünlüler, FTX'i güvenilir bir yatırım seçeneği olarak lanse etmekle suçlanarak 2022'de toplu davaya dahil edilmişlerdi.

SHAQUİLLE O'NEAL ANLAŞMA SAĞLADI

Associated Press tarafından bildirildiği üzere, eski NBA oyuncusu Shaquille O’Neal, FTX'in çöküşüyle ilgili toplu davayı sonuçlandırmak üzere 1.8 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Nisan ayında prensipte anlaşılan bu ödeme miktarı ve diğer şartlar, bu hafta ABD Florida Güney Bölge Mahkemesi'nin Miami Birimi'ne yapılan bir başvuruyla kamuoyuna açıklandı. Anlaşma, yalnızca O'Neal'ı kapsıyor ve Tom Brady ile Stephen Curry gibi diğer ünlülerin durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Anlaşma kapsamında, O’Neal gelecekteki olası iddialardan geniş çaplı bir serbestiyet elde edecek ve FTX mal varlığından tazminat talep edemeyecek. Ödemenin, anlaşmanın kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması bekleniyor.

YATIRIMCI GÜVENLİĞİ VE KRİPTO PİYASASININ GELECEĞİ

Bu toplu dava anlaşması, kripto para piyasalarında yatırımcı güvenliğinin önemini bir kez daha vurguluyor. FTX'e 2019 Mayıs'ı ile 2022 sonu arasında para yatıran veya FTT tokenı satın alan herkes, anlaşma sınıfına dahil ediliyor. Mahkeme onayına tabi olan bu anlaşma, kripto dünyasındaki ünlü tanıtımlarının sorumluluğu konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Bu karardan bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra FTX, mahkemeye yaptığı bir başvuruyla müşterilerinin neredeyse tamamının borçlu oldukları parayı geri alacaklarını duyurmuştu.