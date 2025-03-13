SharePoint Framework 1.21 yayında

Microsoft, SharePoint Framework’ün 1.21 beta sürümünü duyurdu. Kullanıcı arayüzüne yönelik küçük ancak önemli güncellemeler içeren yeni sürüm, geliştiricilere esnek bölümler oluşturma, Microsoft Viva Connections’ı geliştirme ve Teams JavaScript SDK güncellemeleri gibi çeşitli yenilikler sunuyor.

ESNEK BÖLÜMLER İLE ÖZGÜR SAYFA TASARIMI

Microsoft, 13 Şubat 2025'te SharePoint sayfaları ve haberleri için esnek bölümler özelliğini tanıttı. Önceki sürümlerde katı sütun yapısı gerektiren sayfa tasarımı, yeni “Esnek” bölüm türü ile daha serbest hale geldi. Geliştiriciler, bileşenleri istedikleri boyutta ayarlayabilir ve diledikleri gibi sürükleyip bırakabilir.

SPFx 1.21 sürümü, web bölümü geliştiricilerine bu esnekliği sağlıyor. Varsayılan olarak tüm özel web bileşenleri yeni düzeni desteklerken, bileşenlerin manifest dosyasında özel boyutlandırma ayarları yapılabiliyor.

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Yeni sürümle birlikte Microsoft Viva Connections bileşenleri de güncellendi. Adaptive Card Extensions (ACE) olarak adlandırılan UI bileşenleri, Outlook, Teams ve SharePoint gibi Microsoft ürünlerinde kullanılan adaptif kart teknolojisini kullanıyor. Yeni güncelleme ile şirket panolarına yeni kartlar eklenebilecek ve kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sunulacak. Başlangıçta tüm kartlar kişiselleştirme devre dışı olarak gelecek, ancak adaptif kart manifesti üzerinden bu ayar değiştirilebilecek.

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TEAMS JAVASCRİPT SDK GÜNCELLEMESİ

SPFx 1.21 ile Teams çözümleri için kullanılan JavaScript SDK sürümü 2.32’ye yükseltildi. Son sürüm olan 2.34 henüz dahil edilmemiş olsa da, Microsoft’un kısa süre içinde bu entegrasyonu tamamlaması bekleniyor.

1.20’den 1.21 beta sürümüne geçmek için mevcut paketlerin kaldırılması ve yeni beta paketlerinin yüklenmesi gerekiyor. Alternatif olarak, bir CLI aracı kullanılarak çözümler en son sürüme yükseltilebilir.

SharePoint Framework, Microsoft 365 için geliştirme araçları sunan bir çerçeve olarak, SharePoint, Microsoft Teams ve Microsoft Viva gibi ürünlerde genişletilebilir çözümler oluşturmayı mümkün kılıyor. TypeScript, Yeoman, WebPack ve Lint gibi endüstri standardı araçlarla çalışan SPFx, geliştiricilere modern web çözümleri oluşturma imkânı sunuyor. GitHub üzerinde 1026 açık sorun kaydı bulunan SPFx’in, Microsoft tarafından sık güncellemelerle geliştirilmesi bekleniyor.