Shawl eski kocası hakkında konuştu

Hint sinemasının ünlü ismi Sushmita Sen’in 2023 yılında geçirdiği kalp krizi, yalnızca onu değil, yakın çevresini de derinden etkiledi. Sen’in eski sevgilisi Rohman Shawl, bu olayın kendi hayatına olan yansımalarını ve duygularını samimi bir şekilde dile getirdi. Shawl, yaşadığı şoku "Ne olduğunu anlamadan adeta hissizleştim" sözleriyle özetledi.

SAĞLIK BİLİNCİNİN ARTIŞI

Hindustan Times’a verdiği röportajda Shawl, Sen’in kalp krizi sonrası güçlü bir duruş sergilediğini belirterek, “Sushmita bunu çok iyi karşıladı, durumun ciddiyetini anlayamamıştık,” dedi. Bu olay, model ve oyuncunun kendi sağlığına daha fazla önem vermesine neden oldu. Shawl, artık düzenli sağlık kontrolleri yaptırdığını ve sevdiklerinin de sağlıklarına dikkat ettiğini ifade etti.

AİLE BAĞLARININ GÜÇLENMESİ

Rohman Shawl, Sushmita Sen’in kızları Renee ve Alisah ile ilişkisine de değindi. Olayın ardından daha sıkı bir bağ kurduklarını belirterek, “Bu tür ilişkiler insanı daha iyi bir birey yapıyor,” dedi. Shawl, iki genç kızı “olağanüstü” olarak tanımladı ve bu bağları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KARİYERLERİNDEKİ GELİŞMELER

Rohman Shawl, Sushmita Sen ile olan ilişkisini 2021’de sonlandırdıklarını açıklamıştı. Ancak aralarındaki dostluk devam ediyor. Bu süreçte, Shawl ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve Tamil aksiyon filmi Amaran ile sinema dünyasına adım attı. Performansı oldukça beğeni topladı. Öte yandan, Sushmita Sen, bu yıl yayınlanan Aarya 3 dizisindeki performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Shawl, röportajında hem ilişkileri hem de kişisel gelişimi hakkında içtenlikle konuşarak, hayranlarına daha güçlü bağlar ve sağlık bilinci mesajı verdi. Sushmita Sen’in güçlü duruşu ise çevresine ilham olmaya devam ediyor.