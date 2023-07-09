Shea yağı göz çevresi ve dudak kenarı çizgilerinin giderilmesinde sık kullanılmaktadır. Shea yağının cilde pek çok faydası vardır. Peki, Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir?

SHEA YAĞININ FAYDALARI NELER?

- Göz çevresi ve dudak kenarı çizgilerinde oldukça etkili olan shea yağı, nemlendirme özelliğiyle cildin ışıl ışıl görünmesine yardımcı oluyor.

- Kuru ve kolay kopan saçlara sahipseniz shea yağı ile saç maskesi uygulayabilirsiniz.

- Shea yağı, besleyici özelliğiyle saçlarınızın nem depolamasına ve uzamasına katkı sağlar.

- Kas ağrılarını hafifleten shea yağı, kan dolaşımının hızlanmasına destek olur.

- Grip ve nezle olduğunuzda burun deliklerinize bir miktar shea yağı sürdüğünüzde daha rahat nefes alırsınız.

- Bir bardak suya az miktarda shea yağı damlatırsanız, ishal durumunu da ortadan kaldırabilirsiniz.

- Sivilce kremlerinin üretiminde sıklıkla başvurulan shea yağı, iltihabı azaltır ve sivilceleri kurutur. Shea -yağının leke ve izlere de iyi geldiği bilinmektedir.

- Enfeksiyon tedavisinde de başvurulan shea yağı, ciltteki kaşıntıyı azaltır.

- Vücutta oluşan çatlakları hızla onaran shea yağı, gebelik sonrası oluşan cilt sorunlarına da iyi gelecektir.

SHEA YAĞI SAÇ MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 tatlı kaşığı shea yağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı kuru adaçayı, 10 yemek kaşığı maden suyunu bir kapta karıştırın ve 30 dakika boyunca bekleyin.

Ardından su ve şampuanla durulayın. Bu uygulamayı 10 günde bir yaptığınızda, saçlarınızdaki olumlu değişimi fark edeceksiniz.