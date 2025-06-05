Shein hakkında AB'de şok şikayet: "Tüketiciyi aldatıyorlar"

Belçika merkezli tüketici derneği Testachats, Çin menşeli hızlı moda markası Shein hakkında ciddi suçlamalarla Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulundu. Şikayet, aralarında Testachats’ın da yer aldığı 25 farklı Avrupa tüketici örgütü tarafından hazırlandı. Süreç, Avrupa Tüketici Birlikleri Bürosu’nun (BEUC) koordinasyonuyla yürütülüyor.

Bu girişimin hedefi, Shein’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullandığı aldatıcı pazarlama yöntemlerinin durdurulması. Yetkililere göre, marka sınırlı stok uyarıları, sahte geri sayım sayaçları ve tüketici yorumları üzerinden sosyal baskı gibi yöntemlerle alışverişi tetikliyor.

TÜKETİCİ KAYBI VE ÇEVRESEL ETKİLER

Şikayeti hazırlayan kuruluşlar, Shein’in uyguladığı bu yöntemlerin kullanıcıları istemedikleri alışverişlere yönlendirdiğini belirtiyor. Sonuç olarak tüketiciler hem maddi zarara uğruyor hem de düşük kaliteli ürünlerin Avrupa piyasasına yayılması kolaylaşıyor. Ayrıca çevresel etkiler de göz ardı edilemeyecek düzeyde.

Shein'in sunduğu düşük fiyatlı ve hızlı üretimli ürünler, çevreye zararlı kimyasalların yayılmasına ve tekstil atıklarının artmasına neden oluyor. Bu durum, Avrupa’daki sürdürülebilir üretim politikalarıyla da çelişiyor.

Trump'tan Temu ve Shein’e ağır darbe

“BAĞIMLILIK YARATACAK ŞEKİLDE TASARLANDI”

Testachats sözcüsü Julie Frère, şirketin dijital stratejisini şu sözlerle eleştiriyor:

Shein, bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandı: Platformları kullanıcı etkileşimini ve harcamayı artırmak için güçlü algoritmalar kullanıyor.

Frère, yetkililerden bu tür pazarlama taktiklerine karşı güçlü bir müdahale beklediklerini vurguluyor. Ayrıca, yalnızca Shein değil, tüm hızlı moda sektörünün kapsamlı biçimde mercek altına alınması çağrısında bulunuyor.

Shein ve Temu bir kez daha davalık oldu

AVRUPA KOMİSYONU HAREKETE GEÇMİŞTİ

Şubat 2025’te Avrupa Komisyonu, Shein’in Avrupa tüketici mevzuatına uygunluğunu araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlattı. Mayıs ayında ise şirketten sahte kampanyalar ve zaman baskısı oluşturan satış tekniklerine derhal son vermesi talep edildi.

AB, Shein hakkında soruşturması başlattı

Shein’in bu çağrılara nasıl yanıt vereceği, Avrupa pazarındaki geleceğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.