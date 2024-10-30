Shenzhou Group, patent başvuruları rekora koşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Shenzhou Group, patent başvuruları rekora koşuyor

Shenzhou Intl Group, 2023 yılı 4. çeyreğinde patent başvurularında %199, onaylarında ise %66 artış yakaladı. 3. çeyrekle kıyaslandığında, patent başvuruları %99, onaylar ise %32 oranında yükseldi.

Shenzhou Intl Group, Avrupa Patent Ofisi'nde (EPO) beş başvuru yayımlayarak icatlarını koruma altına aldı. Patent başvurularının %50’si ve onayların %33’ü Avrupa Patent Ofisi’nde gerçekleşti.

Shenzhou Intl Group, başta Avrupa Patent Ofisi (EPO), Çin (CN), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Almanya (DE) olmak üzere, ilk on patent ofisi arasında başvurularını gerçekleştiriyor. Onaylanan patentlerde ise %33 Avrupa Patent Ofisi, %33 Almanya ve %33 Japonya’da bulunuyor.

Endüstriyel otomasyon alanı Shenzhou Intl Group'un patent portföyünde önemli bir yere sahip. Bu alanda yapılan başvurular 4. çeyrekte neredeyse %100 seviyesine ulaşırken, onaylanan patent bulunmuyor.

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