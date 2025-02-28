Shevchenko'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da yer aldı. Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki dost ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, mevkidaşına A Millî Takım forması takdim ederken, Anriy Shevchenko da kendisine Ukrayna milli takım forması hediye etti.